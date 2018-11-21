Aydın'da bir kişinin sokakta ölü bulunması

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, bir kişinin geçen yıl sokakta ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 20 Şubat 2017'de Ali Urfa'nın (63) sokakta ölü bulunmasına ilişkin dosyayı yeniden inceledi.

Ekipler, ifadelerine başvurduğu kişiler, olayın meydana geldiği yer, Urfa'nın vücudundaki yara izleri ve çevredeki güvenlik kameraları doğrultusunda yaptıkları incelemede, Urfa'nın arkadaşları B.S, H.K, H.Ü, M.A.K, Y.Y. ve S.B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan hakkında kuvvetli şüphe bulunan H.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Bu arada şüphelilerin emniyetteki sorgularında, Urfa'nın ölümüne ilişkin bilgi sahibi olmadıkları yönünde ifade verdikleri öğrenildi.

