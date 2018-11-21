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Aydın'da bir kişinin sokakta ölü bulunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 18:27 | Son Güncelleme

Bozdoğan ilçesinde, geçen yıl bir kişinin ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, bir kişinin geçen yıl sokakta ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 20 Şubat 2017'de Ali Urfa'nın (63) sokakta ölü bulunmasına ilişkin dosyayı yeniden inceledi.

Ekipler, ifadelerine başvurduğu kişiler, olayın meydana geldiği yer, Urfa'nın vücudundaki yara izleri ve çevredeki güvenlik kameraları doğrultusunda yaptıkları incelemede, Urfa'nın arkadaşları B.S, H.K, H.Ü, M.A.K, Y.Y. ve S.B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan hakkında kuvvetli şüphe bulunan H.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Bu arada şüphelilerin emniyetteki sorgularında, Urfa'nın ölümüne ilişkin bilgi sahibi olmadıkları yönünde ifade verdikleri öğrenildi.

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