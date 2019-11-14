Aydın'da biri kadın 2 kişiyi öldüren sanık hakim karşısında

Aydın'da biri kadın 2 kişiyi öldüren sanık ile bir kişi hakkında açılan davanın görülmesine başlandı.

Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık Muhammed Gürsoy (27), tutuksuz sanık E.Ö, taraf avukatları, sanık maktullerin yakınları katıldı.

Duruşma öncesi mahkeme salonu ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

İddianame özeti ve kimlik tespitinin ardından savunma yapan sanık Gürsoy, Merve Kotan ile yaklaşık 1 yıllık gönül ilişkilerinin olduğunu belirterek, olayın yaşandığı tarihte 14 yıllık arkadaşı Ekim Türkmen'i de evinden aldığını ve 3 kişi parkta alkol tükettiklerini anlattı.

Tuvalete gitmek için ayrıldığını ve geri döndüğünde Türkmen ile Kotan'ı uygunsuz şekilde gördüğünü iddia eden Gürsoy, "Onları o şekilde gördükten sonra arabaya gidip silahı aldım. İlk olarak korkutmak için bir el havaya ateş ettim. Yanlarına gittim. Ekim, bana karşı Kotan hakkında uygunsuz şeyler söyleyince hedef gözetmeksizin ateş ettim." diye konuştu.

Sanık Gürsoy, iki insanı öldürecek kadar cani olmadığını ifade etti.