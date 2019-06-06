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Aydın'da boğalar, ihtiyaç sahibi öğrenciler için güreştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 17:11 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, bu yıl 30'uncusu düzenlenen Geleneksel Boğa Güreşleri'ne 130 namlı boğa getirildi. Geliri ihtiyaç sahibi öğrenciler için harcanacak güreşlerde, Ege Bölgesi'ndeki tek kadın boğa güreşi hakemi olan Arzu Atan da görev yaptı.

Aydın'da boğalar, ihtiyaç sahibi öğrenciler için güreştirildi

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Germencik ilçesinde, bu yıl 30'uncusu düzenlenen Geleneksel Boğa Güreşleri'ne 130 namlı boğa getirildi. Geliri ihtiyaç sahibi öğrenciler için harcanacak güreşlerde, Ege Bölgesi'ndeki tek kadın boğa güreşi hakemi olan Arzu Atan da görev yaptı.
Ege Türkmen Yörükleri Kültür Etkinlikleri Derneği tarafından düzenlenen 30'uncu Geleneksel Boğa Güreşleri, Ortaklar Stadı'nda yapıldı. Biletleri 20 liradan satılan güreşleri, sıcak havaya rağmen yaklaşık 3 bin kişi izledi. Kimileri güneşten korunmak için şemsiye kullandı. İzmir, Denizli, Muğla ve Aydın'da getirilen 130 namlı boğa, güreştirildi. Heyacanlı anların yaşandığı güreşlerin sonunda dereceye giren boğalar, sahiplerine 5 bin ile 7 bin lira arasında değişen ödüller ve kupa kazandırdı.
GÜREŞLERDE KADIN HAKEM İLGİ ODAĞI OLDU
Güreşlerde, aynı zamanda veteriner teknikeri olan kadın boğa güreşi hakemi Arzu Atan (38) ilgi odağı oldu. Ege Bölgesi'ndeki tek kadın boğa güreşi hakemi olan ve 2 yıldır müsabakalarda görev alan Atan, "Bugün de orta hakem olarak görev yaptım. Boğalar, 10'ar dakika birbirlerine zarar vermeden güreşiyor. Sahipleri de çok ciddi paralar harcayarak güreşe getiriyorlar. Güreşlerde ufak tefek kazalar olabiliyor. Bizler de bu tür durumlarda anında müdahale ediyoruz. Buradaki güreşlerde, İspanya'daki gibi boğaların sırtına kimse şiş saplamıyor. Sahada da boğalarını güreştiren kadın arkadaşlarımız var" dedi.
'TESADÜFEN SAHAYA GİRDİM'
İlk olarak Muğla'nın Datça ilçesinde yapılan bir güreşte tesadüfen sahaya girip, hakemlik yaptığını bir daha da bu işten ayrılamadığını belirten Atan, "Bir kadın hakem olarak ben sahadayken küfür de çok az oluyor. Boğa güreşi hakemliğini de herhangi bir zarar görmediğim sürece sürdürmeyi düşünüyorum. Benim orta hakem olarak verdiğim karardan sonra masa hakemleri son kararı veriyor. Bu nedenle de bugüne kadar herhangi bir tepkiyle karşılaşmadım" diye konuştu.
Evlerinin yakınında, başkasına ait olan 'Paşa' isimli bir boğaya susuz kaldığını düşünerek, su vermesiyle bu hayvanlara merakının başladığını da anlatan Atan, hemcinslerine boğa güreşlerine gelmeleri, maddi güçleri varsa boğa sahibi olmaları tavsiyesinde bulundu.
'GELİRİ İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERE HARCANACAK'
Boga güreşlerini düzenleyen Ege Türkmen Yörükleri Kültür Etkinlikleri Dernek Başkanı Abdurahman Karazor, "Bu seneki güreşlerimizi ihtiyacı olan öğrencilere başta kırtasiye malzemesi olmak üzere ihtiyaçlarını karşılamak için düzenledik. Daha önceki yıllarda da cami ve okul yararına güreşlerimiz olmuştu. Boğa güreşlerini 30 yıldan bu yana resmi olarak yapıyoruz. Resmi olmayanlar dikkate alındığında boğa güreşlerimiz yüzyıllara dayanan bir kültürdür" dedi.

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Aydın'da boğalar, ihtiyaç sahibi öğrenciler için güreştirildiAydın'da boğalar, ihtiyaç sahibi öğrenciler için güreştirildiAydın'da boğalar, ihtiyaç sahibi öğrenciler için güreştirildiAydın'da boğalar, ihtiyaç sahibi öğrenciler için güreştirildi

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