HABER

Aydın'da camiden hırsızlık güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 17:35 | Son Güncelleme

Aydın'da camiden hırsızlık güvenlik kamerasında

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir camideki bağış kutusundaki paraların çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Bey Camisi müezzini Güven Kemer, camide bulunan bağış kutusunu açtığında içinde para olmadığını gördü.

Kemer'in durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine inceleme başlatıldı.

Camideki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, bir şüphelinin camiye girerek elinde bulunan bir aletle bağış kutusunun altındaki boşluktan banknotları çıkararak aldığını tespit etti.

Paraları çalarak olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

PARTNER Gözlük kullananlara makyaj tüyoları Gözlük kullananlara makyaj tüyoları
Ödüllü arıcının kovanlarına ayılardan 2'nci saldırıÖdüllü arıcının kovanlarına ayılardan 2'nci saldırı
Sultangazi'de boynuna makas saplanan Küçük Ezel için eylemSultangazi'de boynuna makas saplanan Küçük Ezel için eylem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cami güvenlik kamerası hırsızlık polis

En Çok Okunan Haberler

Hamile kalmak için... Bu iddialar hastanelik etti

Hamile kalmak için... Bu iddialar hastanelik etti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobillerde önemli değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobillerde önemli değişiklik

Düğün günü damat hapishaneye gelin hastaneye gitti

Düğün günü damat hapishaneye gelin hastaneye gitti

Ekrem İmamoğlu'ndan Diyarbakır'da 'kayyum' mesajı

Ekrem İmamoğlu'ndan Diyarbakır'da 'kayyum' mesajı

Kaldırımda vahşet!

Kaldırımda vahşet!

Çorlu'dan bir acı haber daha!

Çorlu'dan bir acı haber daha!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

OHAL Komisyonu açıkladı! 84 bin 300 başvuru sonuçlandı

OHAL Komisyonu açıkladı! 84 bin 300 başvuru sonuçlandı

Antalya'da korkutan deprem!

Antalya'da korkutan deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakarya Ticaret Borsası Başkan Vekili Ahmet Erkan öldürüldü

Ticaret Borsası Başkan Vekili öldürüldü!

Batman'daki cinayete müdahalede ihmalleri bulunan polisler açığa alındı

Kan davası dehşetinde flaş gelişme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'dan Salda Gölü açıklaması

CHP'den RTÜK'e Salda Gölü tepkisi

Pençe-3 Harekâtı’nda hain tuzak imha edildi! Bakanlık görüntüleri yayımladı

Bakanlık görüntüleri yayımladı! Böyle tespit edildi

Rize'de sağanak ve hortum

Korkutan görüntü! Büyük panik

Taksiciye meslektaşlarından 'indi bindi ücreti' dayağı!

Ortalık karıştı! Taksiciye taksici dayağı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.