Aydın'da caretta caretta yavruları denize ulaştı

Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Aydın Şube Müdürü Özcan Mersin , Dalyan Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nden (DEKAMER) Ebrucan Kalecik ve Ergün Karaaslan, Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, Selçuk İnanç ve Ahmet Taşçı’nın katılımıyla açılan yuvada Caretta Carettanın yuvaya 83 yumurta bıraktığı tespit edildi. 77 yavru caretta caretta sağlıklı şekilde denize ulaştırıldı.

Caretta Caretta’nın yuva yapması, yavruların denize ulaşması sürecinde, Parlamenterler Sitesi'nde önemli bir farkındalık oluştu. Özellikle çocuklar için önemli bir deneyim oldu. Yoğun ilgi gösterdiler ve deniz kaplumbağalarıyla ilgili bilinçlendiler. Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar, Didim Belediyesi, DEKAMER, EKODOSD ve Parlamenterler Sitesi gönüllülerinin işbirliğiyle yuva alanı çalışmaları yapılarak, güzel bir iş gerçekleştirildi.” dedi

Parlamenterler Sitesi'nin gönüllülerinden Caner Ataman, Murat Ayral, Gönül Ergin'e, Bahattin Sürücü birer teşekkür belgesi takdim edildi.

