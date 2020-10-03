HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aydın’da cenaze evinde kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Aydın’da cenaze evinde kavga: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2020 18:09 | Son Güncelleme

Aydın’ın Çine ilçesi Gökyaka Mahallesi’nde cenaze evinde çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.Edinilen bilgiye göre, olay bugün öğle saatlerinde Çine ilçesi Gökyaka Mahallesi’ndeki bir cenaze evinde meydana geldi.

Aydın’ın Çine ilçesi Gökyaka Mahallesi’nde cenaze evinde çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, olay bugün öğle saatlerinde Çine ilçesi Gökyaka Mahallesi’ndeki bir cenaze evinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında önceden husumet bulunan T.G. ve Ferdi Topuz tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. T.G.’nin babası Adil G. ve Ferdi Topuz’un kardeşi Veli Topuz kavgaya müdahale ederek ayırmak istedi. Bu esnada T.G., belindeki silahı çıkartıp Ferdi Topuz’a ateş etti. Ferdi Topuz olay yerinde hayatını kaybederken, baba Adil G. ve kardeş Veli Topuz da silahtan çıkan kurşunlarla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak ambulansla Çine Devlet Hastanesine kaldırdı. Ferdi Topuz’un cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma tarafından T.G. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pazarda tanesi 10 TL! Avokado, hırsızların hedefi olduPazarda tanesi 10 TL! Avokado, hırsızların hedefi oldu
Görüntüler tepkilere yol açmıştı! Baba ve enişte ile ilgili yeni gelişmeGörüntüler tepkilere yol açmıştı! Baba ve enişte ile ilgili yeni gelişme
2020 umre tarihleri açıklandı! 2020 umre tarihleri açıklandı!
En Çok Okunan Haberler
Pazarda tanesi 10 TL! Hırsızların hedefi oldu
Pazarda tanesi 10 TL! Hırsızların hedefi oldu
Aracının içinde ölü bulunan kişi, eski belediye başkanı çıktı
Aracının içinde ölü bulunan kişi, eski belediye başkanı çıktı
'Arabada bana tecavüz etmeye çalıştı'
'Arabada bana tecavüz etmeye çalıştı'
Azeri kızı Günel günden güne değişiyor! Tanıyana aşk olsun
Azeri kızı Günel günden güne değişiyor! Tanıyana aşk olsun
Basıldıkları evde böyle yakalandılar
Basıldıkları evde böyle yakalandılar
Evde sevgilisi ile birlikte yakaladığı genci bıçakladı
Evde sevgilisi ile birlikte yakaladığı genci bıçakladı
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Kısıtlama gelebilir
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Kısıtlama gelebilir
Gözler 19.00'daki kritik toplantıda
Gözler 19.00'daki kritik toplantıda
Diğer Haberler
6 yaşındaki çocuğa silah verip ateş ettiren enişte ve baba ile ilgili yeni gelişme
Görüntüler tepkilere yol açmıştı! Baba ve enişte ile ilgili yeni gelişme
Hatay'da rehine krizi! Özel harekat böyle müdahale etti
Hatay'da rehine krizi! Özel harekat böyle müdahale etti
Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı! Hava durumu tahminleri 4 Ekim 2020
Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji’den uyarı!
Arbedede darpedildiğini öne süren İYİ Parti İlçe Başkanı yaşadıklarını anlattı
Arbedede darpedildiğini öne süren İYİ Parti İlçe Başkanı yaşadıklarını anlattı
Diyanet'ten flaş açıklama! 'Paylaştığı içerikler tamamen yalan ve iftiradır'
Diyanet'ten o paylaşımlara ilişkin açıklama geldi
Sakarya'da definecilerin yaptığı 10 metrelik labirentli kuyu görenleri şaşırttı
Jandarma giremedi, itfaiyeden yardım istedi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.