Aydın'da Çerçioğlu koltuğu bırakmadı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut başkanı ve Millet İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı CHP'li Özlem Çerçioğlu, tekrar başkan seçildi. İlin 17 ilçesinin 8'inde CHP, 5'inde AK Parti, 2'sinde MHP ve 2'sinde İYİ Parti kazandı.

Aydın'da yerel seçimlerde 2 bin 754 sandıkta 821 bin 282 seçmen sandık başına gitti. Millet İttifakı Belediye Başkan adayı, 'Topuklu Efe' olarak anılan Özlem Çerçioğlu ile Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, diğer adayların önünde başkanlık için yarıştı. Yarışı, Özlem Çerçioğlu önde tamamlayarak kazandı. Bir dönem Aydın Belediye Başkanlığı yapan Çerçioğlu, 2'nci kez de Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

İLÇELERDE KAZANLAR BELLİ OLDU

Aydın'ın Çine ilçesinde CHP'li Enver Salih Dinçer, Didim'de CHP'li Ahmet Deniz Atabay, Efeler'de CHP'li Mehmet Fatih Atay, Germencik'te CHP'li Fuat Öndeş, Kuşadası'nda CHP'li Ömer Günel, Söke'de CHP'li Levent Tuncel, Sultanhisar'da CHP'li Osman Yıldırımkaya ve Yenipazar'da CHP'li Mehmet Yüsran Erden kazandı. Bozdoğan'da AK Partili Ufuk Altıntaş, Buharkent'te AK Partili Mehmet Erol, Koçarlı'da AK Partili Nedim Kaplan, Köşk'te AK Partili Nuri Güler ve Kuyucak'ta AK Partili Metin Ertürk yarışı önde tamamlayıp başkanlığı aldı. Karacasu'da MHP'li Zeki İnat ve Karpuzlu'da MHP'li Hilmi Dönmez seçimi kazandı. İYİ Parti'den Nazilli'de Kürşat Engin Özcan ve İncirliova'da Aytekin Kaya seçimi kazandı. Böylelikle Aydın'ın 17 ilçesinden 8'ini CHP, 5'ini AK Parti, 2'sini MHP ve 2'sini İYİ Partili başkanlar kazandı.

RAKİPLERE 'BİRLİKTE ÇALIŞALIM' ÇAĞRISI

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atatürk Kent Meydanı'nda partililerle seçim zaferini kutladı. Başkan Çerçioğlu, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır ve Efeler Belediye Başkanlığını kazanan CHP'li Mehmet Fatih Atay ile birlikte alana geldi. Halkı selamlayan Çerçioğlu, beraberindekilerle birlikte müzik eşliğinde oynadı. Yoğun sevgi gösterileriyle karşılanan Çerçioğlu, şunları söyledi:

"Sevgili Aydınlılar hepinizi çok seviyorum. Verdiğiniz destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Tüm teşkilata teşekkürler. En büyük teşekkür ise Aydın halkınadır. Yarından itibaren saat 08.30'dan itibaren mesaim başlıyor. Bugün itibariyle seçim bitmiştir. Kazanan 17 ilçe başkanımızı tebrik ediyorum. Sayın Mustafa Savaş'a da diyorum ki, gel beraber Aydın için çalışalım. Artık seçim bitti. Bundan sonra hepimiz Aydın için çalışacağız. Tüm siyasi partilere sesleniyorum. Ayrı gayrı yok, hepimiz Aydın'da yaşıyoruz. Yiğit insanlar, mert insanlar hepsi burada yaşıyor. Seçim atmosferinde hata olmuştur, ben hakkımı herkese helal ediyorum. Cumhuriyetin 100. yıl dönümünde Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde Gazi Mustafa Kemal'in gösterdiği yoldan hiç ayrılmayan kadın bir Büyükşehir Belediye Başkanı var. Sizlere söz veriyorum. Önümüzdeki 5 yıl içinde çok çalışacağım, çok çalışacağım. Bu zamana kadar eşit, adil davrandım. Hiç kimseyi ayrıştırmadım, ötekileştirmedim. Aydın'da yaşayan herkesi kucaklayacağım."

Konuşmaların ardından Özlem Çerçioğlu ve beraberindekiler, beyaz güvercin uçurdu ve beyaz karanfil attı. Büyükşehir Belediyesi üzerinden atılan havai fişekler ise renkli görüntüler oluşturdu.