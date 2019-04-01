Aydın'da Çerçioğlu koltuğu bırakmadı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut başkanı ve Millet İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı CHP'li Özlem Çerçioğlu, tekrar başkan seçildi. İlin 17 ilçesinin 8'inde CHP, 5'inde AK Parti, 2'sinde MHP ve 2'sinde İYİ Parti kazandı.

Aydın'da yerel seçimlerde 2 bin 754 sandıkta 821 bin 282 seçmen sandık başına gitti. Millet İttifakı Belediye Başkan adayı, 'Topuklu Efe' olarak anılan Özlem Çerçioğlu ile Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, diğer adayların önünde başkanlık için yarıştı. Yarışı, Özlem Çerçioğlu önde tamamlayarak kazandı. Bir dönem Aydın Belediye Başkanlığı yapan Çerçioğlu, 2'nci kez de Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

İLÇELERDE KAZANLAR BELLİ OLDU

Aydın'ın Çine ilçesinde CHP'li Enver Salih Dinçer, Didim'de CHP'li Ahmet Deniz Atabay, Efeler'de CHP'li Mehmet Fatih Atay, Germencik'te CHP'li Fuat Öndeş, Kuşadası'nda CHP'li Ömer Günel, Söke'de CHP'li Levent Tuncel, Sultanhisar'da CHP'li Osman Yıldırımkaya ve Yenipazar'da CHP'li Mehmet Yüsran Erden kazandı. Bozdoğan'da AK Partili Ufuk Altıntaş, Buharkent'te AK Partili Mehmet Erol, Koçarlı'da AK Partili Nedim Kaplan, Köşk'te AK Partili Nuri Güler ve Kuyucak'ta AK Partili Metin Ertürk yarışı önde tamamlayıp başkanlığı aldı. Karacasu'da MHP'li Zeki İnat ve Karpuzlu'da MHP'li Hilmi Dönmez seçimi kazandı. İYİ Parti'den Nazilli'de Kürşat Engin Özcan ve İncirliova'da Aytekin Kaya seçimi kazandı. Böylelikle Aydın'ın 17 ilçesinden 8'ini CHP, 5'ini AK Parti, 2'sini MHP ve 2'sini İYİ Partili başkanlar kazandı.