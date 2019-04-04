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Aydın'da Çerçioğlu mazbatasını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 17:54 | Son Güncelleme

AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na 3'ncü kez seçilen CHP'li Özlem Çerçioğlu ile Efeler Belediye Başkanı seçilen CHP'li Mehmet Fatih Atay, seçim kurullarına giderek mazbatalarını aldı.

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) - AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na 3'ncü kez seçilen CHP'li Özlem Çerçioğlu ile Efeler Belediye Başkanı seçilen CHP'li Mehmet Fatih Atay, seçim kurullarına giderek mazbatalarını aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu ve Efeler Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Fatih Atay, bugün adliyede bulunan İl ve İlçe Seçim Kurulu'na gitti. Mazbata alma törenine İl Başkanı Ali Çankır ile çok sayıda partili de katıldı. Törende konuşan Çerçioğlu, "Çok yorucu bir süreçti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü de Aydın halkına ediyorum. Seçim bitmiştir. Bundan sonra Aydın halkına çalışacağız. Bu seçimin kaybedeni yoktur, Aydın kazanmıştır" dedi. Konuşmanın ardından Özlem Çerçioğlu, İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Seyfi Çizmeci'nin elinden mazbatasını aldı. Mehmet Fatih Atay ise mazbatasını Efeler İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Volkan Koçtepe'den aldı. Ardından Büyükşehir Belediyesi önüne gelen Çerçioğlu ve Atay, daha sonra partililerle ve ittifak yaptıkları İYİ Partililerle Atatürk Kent Meydanı'nda buluştu. Burada Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Sonrasında CHP İlçe Başkanlığı ve İYİ Parti İl Başkanlığı çelenkleri anıta sunuldu. Efeler Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Fatih Atay, törenden sonra belediyeye geçerek görevine başladı. CHP'den istifa ederek DP'ye geçen ve seçimi 3'ncü tamamlayan eski başkan Mesut Özakcan, belediyeye gelmediği için herhangi bir devir teslim töreni yapılmadı.

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