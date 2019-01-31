Aydın'da CHP'den istifalar

Aydın'da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi olduklarını bildiren 19 kişi, istifa etti.

Aydın Adliyesi'ne gelen partililer, istifa dilekçelerini Efeler İlçe Seçim Kurulu'na teslim etti.

İlçe Seçim Kurulu önünde grup adına açıklama yapan Burhan Ünlü, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve genel merkezi protesto etmek için istifa ettiklerini söyledi.

CHP'ye bir oy daha kazandırabilmek adına gece gündüz çalıştıklarını, partinin her kademesinde görev aldıklarını söyleyen Ünlü, "CHP emek partisiydi. CHP ezilenlerin, sömürülenlerin, halkın partisiydi. Ancak gelinen bu aşamada Aydın ilimiz ve ilçelerinde CHP, tüm bu değerlerinden uzaklaştırılarak, 'Özlem Çerçioğlu partisi' haline dönüştürülmüştür. Bu yanlışta bizim de payımız olsun istemiyoruz. Bizler, bazıları gibi koltuk sevdalısı değiliz. Gönülden CHP sevdalısıydık. Bunu bitirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bizim bugünkü istifamız, bu mantığa karşı bir isyandır." dedi.

CHP Genel Merkezi, il yönetimi ve parti yöneticileriyle ideolojik yol ayrımına geldiklerini söyleyen Ünlü, yerel seçimlerde adayların hangi kritere göre belirlendiğini bilmediklerini ileri sürdü.