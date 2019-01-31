HABER

Aydın'da CHP'den istifalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 17:31 | Son Güncelleme

Parti üyesi olduklarını belirten 19 kişi, istifa dilekçelerini Efeler İlçe Seçim Kurulu'na teslim etti - Parti üyesi Burhan Ünlü: - "Seçimlerin kaybedilmesi için seyirci ve sessiz kalan il yönetimini ve genel merkezi protesto ediyoruz"

Aydın'da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi olduklarını bildiren 19 kişi, istifa etti.

Aydın Adliyesi'ne gelen partililer, istifa dilekçelerini Efeler İlçe Seçim Kurulu'na teslim etti.

İlçe Seçim Kurulu önünde grup adına açıklama yapan Burhan Ünlü, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve genel merkezi protesto etmek için istifa ettiklerini söyledi.

CHP'ye bir oy daha kazandırabilmek adına gece gündüz çalıştıklarını, partinin her kademesinde görev aldıklarını söyleyen Ünlü, "CHP emek partisiydi. CHP ezilenlerin, sömürülenlerin, halkın partisiydi. Ancak gelinen bu aşamada Aydın ilimiz ve ilçelerinde CHP, tüm bu değerlerinden uzaklaştırılarak, 'Özlem Çerçioğlu partisi' haline dönüştürülmüştür. Bu yanlışta bizim de payımız olsun istemiyoruz. Bizler, bazıları gibi koltuk sevdalısı değiliz. Gönülden CHP sevdalısıydık. Bunu bitirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bizim bugünkü istifamız, bu mantığa karşı bir isyandır." dedi.

CHP Genel Merkezi, il yönetimi ve parti yöneticileriyle ideolojik yol ayrımına geldiklerini söyleyen Ünlü, yerel seçimlerde adayların hangi kritere göre belirlendiğini bilmediklerini ileri sürdü.

Bu duruma sessiz kalmayacaklarına dikkati çeken Ünlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçimlerin kaybedilmesi için seyirci ve sessiz kalan il yönetimini ve genel merkezi protesto ediyoruz. Hangi kriterlere göre atandığı belli olmayan ve Çerçioğlu'nca belirlenen belediye başkan adayları, ilçe yönetimine atanan bazı yöneticiler, il yönetimi ve CHP Genel Merkezi ile siyasi, ahlaki, kültürel ve en önemlisi de ideolojik yol ayrımına gelerek farklı düşündüğümüze inanıyor ve beraber çalışamayacağımızı belirtiyoruz."

- "Atamızın partisi Samsun'da aday bile gösteremiyor"

CHP'yi zarar görmemesi için her koşulda savunduklarını söyleyen Ünlü, "Gördük ki bizler böyle yaptıkça hem CHP hem de ülkemiz daha fazla zarar görüyor. Zira Mayıs 1919'da ülkemizi kurtarmak için Atamız Samsun'a çıktı. Ama ne yazık ki 2019'da Atamız'ın partisi Samsun'da aday bile gösteremiyor. Bizleri koyun olarak görmeye başlayan bu zihniyete karşı çıkıyor ve dur diyoruz." ifadelerini kullandı.

PARTNERÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabıÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabı
Karabük'te Afgan mülteciler çalışma izni istiyorKarabük'te Afgan mülteciler çalışma izni istiyor
Akşener: Ekonominin bu hale geldiği Türkiye'de bu seçim önemli (3)Akşener: Ekonominin bu hale geldiği Türkiye'de bu seçim önemli (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP istifa Üye

En Çok Okunan Haberler

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi mi?

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti seçim manifestosunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti seçim manifestosunu açıkladı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Ecem Balcı'nın günlüğünde korkunç ifadeler!

Ecem Balcı'nın günlüğünde korkunç ifadeler!

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
17 Aralık kumpas davasında istenen cezalar belli oldu

17 Aralık kumpas davasında istenen cezalar belli oldu

Kırıkkale'de rafineri bölgesinde patlama: 1 kişi hayatını kaybetti

Kırıkkale'de patlama! 1 kişi öldü

Antalya'da fırtına sonrası korkunç görüntüler

Korkunç! Bu kareler Antalya'da çekildi

Mersin'deki şiddetli yağış ve fırtına

Mersin'deki şiddetli yağış ve fırtına

Bu kare Van Gölü'nde çekildi! Geri geldiler

Bu kare Van Gölü'nde çekildi! Geri geldiler

Buz Tırmanış Festivali'nde renkli görüntüler

Erzurum'da uluslararası buz tırmanış festivali

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.