HABER

Aydın'da CHP'den istifalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.02.2019 17:32 | Son Güncelleme

Söke ilçe teşkilatına üye 35 kişi partilerinden istifa etti

CHP Söke ilçe teşkilatına üye 35 kişi partilerinden istifa etti.

Söke Adliye Sarayı önünde bir araya gelen parti üyeleri, istifa dilekçelerini ilçe seçim kuruluna iletti.

İstifa edenler adına açıklama yapan Çağdaş Sölpük, CHP'nin tüm değerlerinden uzaklaştırılarak, Aydın'da, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun tek başına yetkili olduğu bir parti haline dönüştürüldüğünü öne sürdü.

Gönülden sevdikleri partilerinin bir oy daha fazla alması için gece gündüz çalıştıklarını kaydeden Sölpük, şöyle konuştu:

"Bizler Cumhuriyet Halk Partisi içindeki antidemokratik, adaletsiz, birilerinin adamı olmaya, Özlem Çerçioğlu'na biat etmeye dayalı yapıya ve yöneticilere gösterilen vefasızlığa, yapılan hakaretlere sessiz kalmayıp isyan ederek istifa etmek için toplanmış bulunmaktayız. Aydın merkez ve ilçelerindeki belediye başkan adayı belirlemelerinde liyakat, vefa ve başarı unsurları, yaptırılan anket sonuçları dikkate alınmamış, ön seçim yapılmamıştır. CHP il, ilçe ve belediye başkanlarının atamasında, seçtirilmesine Özlem Çerçioğlu'nun tek yetkili olduğu bir Aydın örgütüne dönüştürülmüştür."

Eski CHP Söke İlçe Başkanı Suat Durukan ise istifalara ilişkin, "CHP içindeki antidemokratik uygulamalar devam ettiği için bu istifalar Söke'de olduğu gibi tüm Türkiye'de artarak devam edecektir." dedi.

CHP Söke teşkilatında daha önce de 62 kişi istifa etmişti.

PARTNERHepimiz yapıyoruz ama... Cezası çok büyük!Hepimiz yapıyoruz ama... Cezası çok büyük!
Erdoğan: Teknolojiye hakim olmadan bağımsızlığımızı sürdüremeyizErdoğan: Teknolojiye hakim olmadan bağımsızlığımızı sürdüremeyiz
İYİ Parti Beyşehir Belediye Başkan adayı Bülbül, adaylıktan istifa ettiİYİ Parti Beyşehir Belediye Başkan adayı Bülbül, adaylıktan istifa etti
Anahtar Kelimeler:
CHP istifa seçim2019

En Çok Okunan Haberler

Süpermarket zinciri satılıyor!

Süpermarket zinciri satılıyor!

Bakan Soylu duyurdu! Trafikte yeni dönem resmen başladı

Bakan Soylu duyurdu! Trafikte yeni dönem resmen başladı

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

Venezuela'da ABD silahları ele geçirildi!

Venezuela'da ABD silahları ele geçirildi!

Aldatılan eş konuştu: Mesajlaşmalarını yakaladım

Aldatılan eş konuştu: Mesajlaşmalarını yakaladım

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Erdoğan bu detayı ilk kez anlattı: Dün gece 10 kişiyi aradım...

Erdoğan bu detayı ilk kez anlattı: Dün gece 10 kişiyi aradım...

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vakıf üniversitelerine eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vakıf üniversitelerine eleştiri

TBMM Genel Kurulu'nda, 'Salda Gölü' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda, 'Salda Gölü' tartışması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak

Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak

MHP'den İlber Ortaylı için yazılı açıklama! Çok sert sözler

MHP'den İlber Ortaylı için yazılı açıklama! Çok sert sözler

Meral Akşener: Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na laf söyletmeyiz

Meral Akşener: Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na laf söyletmeyiz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.