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Aydın'da "çiftlik dolandırıcılığı" iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 16:46 | Son Güncelleme

Kurduğu hayvan çiftliğine ortak yaptığı vatandaşları dolandırdığı iddia edilen kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Aydın'da kurduğu hayvan çiftliğine ortak yaptığı bazı kişileri dolandırdığı öne sürülen kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

İddiaya göre, Koçarlı ilçesinde yaşayan İ.B. (37), 2016 yılında Germencik ilçesinde bir hayvan çiftliği kurarak süt sağımına başladı.

İşlerini büyütmek isteyen İ.B, Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan kişilerden para alarak onları da çiftliğe ortak yaptı.

Ortaklarına sattığı süt kadar pay veren İ.B, bir müddet sonra para vermeyince bazı ortaklar kendisiyle iletişim kurmak istedi.

İ.B'den bir süre haber alamayan 14 kişi, savcılığa dolandırıldıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Dolandırıldığını iddia eden vatandaşlardan Hüsamettin Afacan (35), "35 bin lira karşılığında 5 inek alarak çiftliğe ortak oldum. Ayda verime göre para ödüyordu. Sonra para alamamaya başladım. 'Bugün, yarın ödeyeceğim' diye hep oyaladı. Kendisine bir daha ulaşamadık." dedi.

Öte yandan bankalardan çektiği kredileri ödeyemediğinden dolayı zanlının mal varlıklarına el konulduğu ve hakkında yakalama kararı çıkartıldığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
çiftlik dolanrıdıcılık süt

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