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Aydın'da çıkan ev yangınında bir kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 23:37 | Son Güncelleme

Aydın'da çıkan ev yangınında bir kişi öldü

AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kahvederesi Mahallesi'nde Erdoğan Karakuş'a (48) ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede evin tamamını saran alevler, etkili olan rüzgar nedeniyle güçlükle kontrol altına alındı.

Soğutma çalışması için eve giren ekipler, evli ve 2 çocuk babası Karakuş'un cansız bedenine ulaştı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Aydın Nazilli yangın

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