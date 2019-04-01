HABER

Aydın'da çimento fabrikasının bacasında patlama

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2019 21:24 | Son Güncelleme

AYDIN’ın Söke ilçesinde, faaliyette olan bir çimento fabrikasındaki bacaların birisinde gaz sıkışmasından dolayı patlama meydana geldi.

Aydın'da çimento fabrikasının bacasında patlama

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN’ın Söke ilçesinde, faaliyette olan bir çimento fabrikasındaki bacaların birisinde gaz sıkışmasından dolayı patlama meydana geldi. Patlamada tonlarca toz çimento yere aktı. Çevreye yayılan toz çimentolar büyük hasara yol açarken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Atatürk Mahallesi'ndeki bir çimento fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada çalışma sırasında bacalardan birisinde gaz sıkışmasından dolayı patlama meydana geldi. Yaşanan patlama sonrasında açılan delikten tonlarca çimento yere ve çevreye yayıldı. Patlama sorası olay yerine ekipler sevk edilirken, ölen ya da yaralanan olmadı. Patlayan bacanın yapımı için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Aydın'da çimento fabrikasının bacasında patlamaAydın'da çimento fabrikasının bacasında patlama

PARTNERBu festivale akın edecekler!Bu festivale akın edecekler!
Aydın'da 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi: 5 gözaltıAydın'da 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi: 5 gözaltı
Tarlada çalışırken park halindeki otomobili yandıTarlada çalışırken park halindeki otomobili yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Anadolu Ajansı İstanbul verilerini güncelledi

Anadolu Ajansı İstanbul verilerini güncelledi

Bahçeli kravatını beğenen muhabiri fırçaladı!

Bahçeli kravatını beğenen muhabiri fırçaladı!

Şevket Çoruh'tan çok konuşulacak seçim tepkisi

Şevket Çoruh'tan çok konuşulacak seçim tepkisi

'Neden Acun'la çalıştın' diyenlere tepki!

'Neden Acun'la çalıştın' diyenlere tepki!

Binali Yıldırım: İptal edilen oylar sonucu değiştirebilir

Binali Yıldırım: İptal edilen oylar sonucu değiştirebilir

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan seçim açıklaması

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan seçim açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Otomobil güvenlik görevlisine böyle çarptı

Yolda yürürken dehşeti yaşadı!

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

O anlar böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.