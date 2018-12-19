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Aydın'da cinayet 

YAŞAM HABERLERİ  | 19.12.2018 00:22 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, 31 yaşındaki Alper Selviboy, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı Halil K.

Aydın'da cinayet 

Bahattin ALBAYRAK / KUYUCAK (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, 31 yaşındaki Alper Selviboy, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı Halil K. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Olay, saat 21.30 sıralarında Horsunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Kepçe operatörü olduğu öğrenilen Alper Selviboy yolda yürüdüğü sırada, meslektaşı olan Halil K. ile karşılaştı. İki kepçe operatörü arasında henüz belirlenemeyen tartışma sırasında Halil K. yanında bulundurduğu bıçağı çıkartarak Alper Selviboy'un göğsüne sapladı. Aldığı bıçak darbesi sonucu ağır yaralanan Selviboy yere yığılırken, şüpheli Halil K. kaçarak kayıplara karıştı.
Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Alper Selviboy'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Selviboy'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan, jandarma ekipleri Selviboy'u bıçakladıktan sonra kaçan Halil K.'yı kısa süre içerisinde yakaladı. Gözaltına alınan Halil K., sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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