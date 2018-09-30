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Aydın'da cinayet ve intihar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 23:07 | Son Güncelleme

Aydın'da cinayet ve intihar

Aydın'ın Nazilli ilçesinde tabancayla eşini öldüren kişi, daha sonra aynı silahla intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Pınarbaşı Mahallesi'nde Mehmet Emin Kızıltaş (71) ve Cemile Kızıltaş (66) çiftinin evinden silah sesleri duyan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelerek eve giren ekipler, tabancayla vurulan Kızıltaş çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekiplerin ilk incelemesinde olayda kullanılan tabanca Mehmet Emin Kızıltaş'ın yanında bulundu.

Çiftin cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Cinnet koca tabanca

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