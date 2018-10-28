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Aydın'da çırçır fabrikasında yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2018 01:42 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Söke ilçesinde, çırçır fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Aydın'da çırçır fabrikasında yangın

Bahattin ALBAYRAK/SÖKE (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Söke ilçesinde, çırçır fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, fabrikada ise maddi hasar meydana geldi.
Yangın, akşam saatlerinde Söke-Didim Karayolu'ndaki çırçır fabrikasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, fabrikadaki kimyasal maddelerin alev almasıyla kısa sürede büyüdü. Çevredekiler durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yaptıkları müdahale ile alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, fabrikada ise maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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Aydın'da çırçır fabrikasında yangın

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