Aydın'da Cumhurbaşkanına hakaret iddiası

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin'in sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğunu, kamuoyu önünde özür dilemesi gerektiğini belirtti.
CHP İlçe Başkanı Mersin'in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla ilgili AK Parti milletvekilleri Metin Yavuz ve Mustafa Savaş, yazılı açıklama yaptı.
Milletvekili Yavuz, açıklamasında Mersin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki ifadelerini kınadığını, partisinden istifa etmesi gerektiğini belirtti.
Yavuz, "CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin, sosyal medyada yaptığı paylaşımlardan dolayı tüm kamuoyu önünde özür dilemelidir. CHP Yüksek Disiplin Kurulunu ve Aydın il yönetimini göreve davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Milletvekili Savaş ise Mersin hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını, en iyi kararı Türk adaletinin vereceğini ifade ederek şunları kaydetti:
"Bu şahsın siyaseti, zihninde yer alan dünyası kadar. Ağzından çıkan ve gazetelere yansıyan bu hakaretleri de sahip olduğu kültürü kadar. Bunlara sokak ağzı bile diyemiyorum çünkü oranın bile bir seviyesi olduğuna inanıyorum. Kişinin söylediği her söz kendisini bağlıyor. Ama sadece kendisini değil temsil ettiği siyasi yapıyı da etkiliyor. CHP'nin bu kişiyle ilgili tavrını ve alacağı kararı merakla bekliyorum."
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