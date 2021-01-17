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Aydın’da dağlar beyaza boyandı

17.01.2021 12:05 | Son Güncelleme:
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Türkiye’nin birçok bölgesinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava Aydın’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ile kendini gösterirken, dağlar beyaz örtü ile kaplandı.Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava tüm ülkede etkili olurken, Aydın’da da kendisini hissettirdi.

Türkiye’nin birçok bölgesinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava Aydın’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ile kendini gösterirken, dağlar beyaz örtü ile kaplandı.
Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava tüm ülkede etkili olurken, Aydın’da da kendisini hissettirdi. Merkezde sağanak yağmur etkili olurken rakımı yüksek olan dağlık alanlarda ve mahallelerde kar yağışı görüldü. Zaman zaman yoğun kar yağışı gerçekleşirken, dağlar beyaz örtü ile kaplandı. Yüksek kesimlerde yer alan mahalle sakinleri ve kısıtlamayı yaylalardaki evlerinde geçiren bazı vatandaşların karın keyfini çıkardıkları görüldü. Vatandaşlar kar yağışının bu sene geç geldiğini, bundan sonra da yağışların devam etmesi dileğinde bulundu. Soğuk ve yağışlı havanın birkaç gün daha etkili olması bekleniyor.

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Aydın Namaz Vakitleri 17 Ocak Pazar

İmsak
06:50
Sabah
08:15
Öğle
13:24
İkindi
16:00
Akşam
18:22
Yatsı
19:42

Aydın Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Pazar

Can Eczanesi
Merkez
Gökçe Eczanesi
Merkez
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Merkez
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