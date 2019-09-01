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Aydın’da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2019 23:34 | Son Güncelleme

AYDIN’da, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü DEAŞ’a yönelik yaptığı eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN’da, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü DEAŞ’a yönelik yaptığı eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 8’i adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunduğu tespit edilen şüphelilerin adreslerine sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada dijital verilere el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede 2'si tutuklanırken, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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