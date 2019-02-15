Aydın'da demokrasi şöleni

Aydın'dan tüm Türkiye'ye örnek olacak bir seçim kampanyasının gerçekleştiğine işaret eden Koyuncu, "Hiçbir şekilde rakip partilerle aramıza husumet girmesine müsaade etmiyoruz. Yan yana, birlik ve beraberlik içerisinde seçim sürecine hazırlanıyoruz. Bu atmosfer Türkiye'ye örnek olacak. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı olarak çadırlarımız yan yana. Biz birlikteliğimizi ve kardeşliğimizi bozmayacağız." diye konuştu.

Atatürk Kent Meydanı'nda stant açan Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın üyeleri ile Demokrat Parti teşkilatı, seçim çalışmalarını yan yana yürütüyor.

Stantta görev yapan CHP üyesi Ali Can Kaya da kardeşlik duygusu içinde seçim çalışması yaptıklarını vurguladı.

Kaya, "Herkese başarılar diliyorum. Herhangi bir tartışma yok, gerilme yok. İnşallah seçime kadar da bu ilerlemeyi devam ettiririz. Bu çalışmalar Türkiye'ye örnek oluyor. Aydın, her zaman Türkiye'ye örnek oluyor. Çünkü Aydın ilklerin şehridir." dedi.

Vatandaşlardan Fatih Ocak da meydanda birlik beraberlik içerisinde yürütülen bu çalışmaların demokrasinin gereği olduğunu bildirdi.

