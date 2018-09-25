Aydın'da denize giren Bulgar turist boğuldu

Aydın'ın Didim ilçesinde denize giren Bulgar turist boğuldu.
Tatil için Didim'e gelen 72 yaşındaki Bulgaristan uyruklu Lyuben Vasilev Topalov, halk plajında denize girdi.
Bir süre sonra Topalov'un hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, bu kişiyi sahile çıkardı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Topalov, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Topalov'un cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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