Aydın'da devenin saldırısına uğrayan kişi öldü

Aydın'ın Germencik ilçesinde devenin saldırısına uğradığı değerlendirilen kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Ömerbeyli Mahallesi'nde yaşayan İsmail Candaş'a (63) ait ahırdan sesler duyan komşuları, kontrol etmek için ahıra gitti.
"Büyük İstanbullu" adlı güreş devesini beslediği ahırda Candaş'ı hareketsiz halde bulan komşuları, 112 Acil Servis ekiplerine durumu bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, Candaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Candaş'ın kolunda devenin ısırık izleri ile vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu tespit edildi.
Jandarmanın olay yeri incelemesinin ardından ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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