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Aydın'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 21:57 | Son Güncelleme

Aydın'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

Aydın'ın Çine ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Özcan Krem'in (33) kullandığı traktör, Söğütçük Mahallesi Adnan Menderes Barajı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da yardımıyla traktörün altından çıkartılan Krem'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, incelemelerin ardından Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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