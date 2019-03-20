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Aydın’da ’drone’ destekli nefes kesen narkotik operasyonu: 16 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 15:52 | Son Güncelleme

Aydın’ın İncirliova ilçesinde narkotik polisi, ’torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik insansız hava aracının da desteğiyle 10 ayrı adrese nefes kesen operasyon düzenledi.

Aydın’ın İncirliova ilçesinde narkotik polisi, ’torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik insansız hava aracının da desteğiyle 10 ayrı adrese nefes kesen operasyon düzenledi. Operasyonda çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan 16 şüpheli kıskıvrak yakalanırken, hassas burunlu narkotik köpekleriyle yapılan aramalarda çok miktarda metamfetamin, esrar, sentetik kannabinoid ve çok sayıda silah ele geçirildi.
Aydın’da gerçekleştirdikleri operasyonlarla ’torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına göz açtırmayan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İncirliova ilçesinde ilçede uyuşturucu madde satışı yapıldığı ve depolandığı bilgisine ulaştı. Günler süren fiziki ve teknik takiplerin ardından şafak vakti harekete geçen narkotik polisi, önceden belirledikleri 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda koçbaşıyla kapısını kırarak giren polis, adreslerde ’hırsızlık’ ve ’uyuşturucu madde ticari yapmak’ suçlarından kayıtları bulunan 16 zanlıyı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Kimyasal uyuşturucular ve silahlar ele geçirildi
Adreslerdeki şüphelilerin kelepçelenerek etkisiz hale getirilmesinin ardından polis ekipleri, evlerde de arama yaptı. Ekiplerin hassas burunlu narkotik köpekleriyle didik didik yaptığı aramalarda çok miktarda metamfetamin, esrar, sentetik kannabinoid ele geçirildi. Aramalarına devam eden ekipler, evin çeşitli yerlerine gizlenmiş çok sayıda ise silah da ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere ve silahlara polis ekiplerince el konuldu.

Polis şüphelileri ’drone’ ile havadan takip etti
Öte yandan operasyon esnasında mahalleyi adeta abluka altında alan narkotik polisi, sokak başlarında otomatik silahlarla bekleyerek kuş uçurtmadı. Şüphelilerin operasyon esnasında kaçma olasılığına karşın insansız hava aracıyla havadan da takip yapan ekipler, suçlarla göz açtırmadı. Operasyon anı ise kameralara anbean yansıdı.
Gözaltına alınan 16 şahıs sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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