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Aydın'da durdurulan otomobilde 'uyuşturucu' ele geçirildi: 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.12.2018 00:21 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Söke ilçesinde, ihbarı değerlendiren polis,  durdurduğu otomobilde 2.5 gram kristal uyuşturucu madde ele geçirdi.

Aydın'da durdurulan otomobilde 'uyuşturucu' ele geçirildi: 2 gözaltı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Söke ilçesinde, ihbarı değerlendiren polis, durdurduğu otomobilde 2.5 gram kristal uyuşturucu madde ele geçirdi. Otomobildeki İ.K. (47) ve İ.F. (32) gözaltına alındı.
Olay, saat 19.30 sıralarında Didim-Milas yolu Sanayi kavşağı üzerinde meydana geldi. Özbey Mahallesi'nden hareket eden İ.K. yönetimindeki 09 SL 760 plakalı otomobilde uyuşturucu bulunduğu ihbarını alan polis harekete geçti. Otomobili takibe alan polis ekipleri, sanayi kavşağında şüpheli otomobili durdurdu. Sürücü İ.K. ve yanındaki İ.F.'nin kimlik kontrolü sonrası otomobilde yapılan aramada çakmak soketinin içinde 2.5 gram kristal uyuşturucu madde ele geçirildi. İ.K. ve İ.F. tarafından gözaltına alındı. Otomobil ise detaylı aranmak için emniyete götürüldü. İki şüphelinin emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Aydın'da durdurulan otomobilde 'uyuşturucu' ele geçirildi: 2 gözaltıAydın'da durdurulan otomobilde 'uyuşturucu' ele geçirildi: 2 gözaltıAydın'da durdurulan otomobilde 'uyuşturucu' ele geçirildi: 2 gözaltı

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