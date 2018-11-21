Aydın'da düşen eğitim uçağı

İZMİR (AA) - Aydın'da, eğitim uçağının düşmesi sonucu yaşamını yitiren pilot Hamdi Yılmaz ile pilot adayı Merve Altun'un cenazeleri yakınlarınca alındı.
Yılmaz ile Altun'un cenazelerinin, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.
Yılmaz'ın cenazesi oğlu Uğur Yılmaz'a, Altun'un cenazesini ise pilot ağabeyi Bülent Altun ile yakınlarına teslim edildi.
Çıldır Havalimanı'nda düzenlenecek törenin ardından, Yılmaz'ın cenazesinin memleketi Kayseri'de, Altun'un cenazesinin ise Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
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