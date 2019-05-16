Aydın'da engellilerin askerlik heyecanı

Aydın'da "Engelliler Haftası" kapsamında 43 engelli, temsili askerlik yaparak terhis olmanın heyecanını yaşadı.

Aydın 1. Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığında yapılan tören öncesi asker elbisesi verilip saçları kestirilen gençlere, bir süre komutanları eşliğinde temsili askerlik eğitimi verildi.

Ailelerin de sevinç gözyaşlarıyla izlediği törende engelli gençler, ellerini Türk bayrağı üzerine koyup yemin etti.

İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan, burada yaptığı konuşmada, doğuştan asker olan bir milletin çeşitli sağlık nedenleriyle askerliğini yapamamış evlatlarının temsili askerlik görevini başarılı bir şekilde yapmış olmalarının gurur ve mutluluğunu paylaşmak için burada olduklarını söyledi.

İnan, "Askerlik Türk milletinin özünde ve ruhunda olan, ona dünya üzerinde yegane ordu millet olma onurunu bahşeden ve Türk insanının hayatında gençlikte olgunluğa giden yolda en önemli dönüm noktasıdır. Türk milletince kutsal kabul edilen askerlik görevini yerine getiren her birey bunun haklı gurur ve onurunu bir ömür boyu taşıma mutluluğuna sahip olmaktadır." şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil ve protokol üyelerince askerlere terhis belgeleri verildi.

Engelli gençler, daha sonra aileleri ve komutanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

