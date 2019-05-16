HABER

Aydın'da engellilerin askerlik heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 19:14 | Son Güncelleme

Aydın'da engellilerin askerlik heyecanı

Aydın'da "Engelliler Haftası" kapsamında 43 engelli, temsili askerlik yaparak terhis olmanın heyecanını yaşadı.

Aydın 1. Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığında yapılan tören öncesi asker elbisesi verilip saçları kestirilen gençlere, bir süre komutanları eşliğinde temsili askerlik eğitimi verildi.

Ailelerin de sevinç gözyaşlarıyla izlediği törende engelli gençler, ellerini Türk bayrağı üzerine koyup yemin etti.

İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan, burada yaptığı konuşmada, doğuştan asker olan bir milletin çeşitli sağlık nedenleriyle askerliğini yapamamış evlatlarının temsili askerlik görevini başarılı bir şekilde yapmış olmalarının gurur ve mutluluğunu paylaşmak için burada olduklarını söyledi.

İnan, "Askerlik Türk milletinin özünde ve ruhunda olan, ona dünya üzerinde yegane ordu millet olma onurunu bahşeden ve Türk insanının hayatında gençlikte olgunluğa giden yolda en önemli dönüm noktasıdır. Türk milletince kutsal kabul edilen askerlik görevini yerine getiren her birey bunun haklı gurur ve onurunu bir ömür boyu taşıma mutluluğuna sahip olmaktadır." şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil ve protokol üyelerince askerlere terhis belgeleri verildi.

Engelli gençler, daha sonra aileleri ve komutanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Genç, trendy, renkli!Genç, trendy, renkli!
Cumhurbaşkanı Erdoğan,Ordu'daki heyelan hakkında bildi aldıCumhurbaşkanı Erdoğan,Ordu'daki heyelan hakkında bildi aldı
İngiltere güzeli Alisha Cowie Türkiye'nin tanıtım yüzü olacakİngiltere güzeli Alisha Cowie Türkiye'nin tanıtım yüzü olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
asker engelli yemin töreni

En Çok Okunan Haberler

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme!

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme!

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda gözaltı var...

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda gözaltı var...

Ümit Özdağ'dan gündem yaratacak iddia!

Ümit Özdağ'dan gündem yaratacak iddia!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İş adamını öldürdü, böyle itiraf etti: Günahsız biriydi...

İş adamını öldürdü, böyle itiraf etti: Günahsız biriydi...

Örümcek Adam İstiklal Caddesi'nden çıktı!

İstiklal Caddesi'nde şaşırtan anlar!

Reina saldırısıyla ilgili son dakika gelişmesi! Tahliye edildiler

Reina saldırısıyla ilgili flaş tahliye kararı!

Son dakika İstanbul'da derede çocuk cesedi bulundu

İstanbul'da derede çocuk cesedi bulundu!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Okmeydanı'nda terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda gözaltı var...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.