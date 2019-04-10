HABER

Aydın'da erkek cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 19:25 | Son Güncelleme

Aydın'da erkek cesedi bulundu

Aydın'da moloz dökülen arazide erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesindeki arazide, moloz yığınları arasında hareketsiz halde yatan kişiyi görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerce öldüğü anlaşılan kişinin Ahmet Yoran (61) olduğu belirlendi.

Yoran'ın cenazesi, incelemelerin ardından Adnan Menderes Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Cesedi bulan Berkay Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Aracımızla moloz dökmeye geldim. Baktım biri uzanıyor. Karnı açtır diye yemek almaya gittim. Yemeği koyarken seslendim, cevap gelmedi. Elimle yokladım, nabzına falan baktım atmıyordu. Sonra polise haber verdim." ifadelerini kullandı.

PARTNER Siz de ilişkiye girerken bunu yapıyorsanız...Kanserden bile koruyormuş! Siz de ilişkiye girerken bunu yapıyorsanız...Kanserden bile koruyormuş!
Küçük Yusuf’tan polis babasına duygulandıran sözlerKüçük Yusuf’tan polis babasına duygulandıran sözler
Mültecilere hijyenik tuvaletMültecilere hijyenik tuvalet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ceset moloz 'Olay Yeri polis

En Çok Okunan Haberler

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Mevlüt Uysal'dan Büyükçekmece açıklaması

Mevlüt Uysal'dan Büyükçekmece açıklaması

Emre Mor bunu da yaptı

Emre Mor bunu da yaptı

İmamoğlu'yla ilgili flaş gelişme! Başvuru yapıldı

İmamoğlu'yla ilgili flaş gelişme! Başvuru yapıldı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Gaziantep'te belediye otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

Gaziantep'te belediye otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da, okullarda zil sesleri sustu: Gerekçe gürültü kirliliği

Konya'da, okullarda zil sesleri sustu: Gerekçe gürültü kirliliği

Kazada öldüğü sanılan kadını, kocası boğarak öldürmüş

Korkunç cinayet! Saçlarından tutup suda boğmuş

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

ABD'ye okumaya giden İlayda'dan kötü haber!

ABD'ye okumaya giden İlayda'dan kötü haber!

"Kadın tutukluya kelepçeyle doğum yaptırıldığı" iddiasına yalanlama

"Kelepçeyle doğum yaptırıldığı" iddiasına yalanlama

Berkin Elvan davasında 6 yıl sonra olay yerinde keşif yapıldı

Berkin Elvan davasında 6 yıl sonra olay yerinde keşif yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.