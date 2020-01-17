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  4. Aydın'da evde eğitim gören öğrenciler karnelerini aldı

Aydın'da evde eğitim gören öğrenciler karnelerini aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 10:50 | Son Güncelleme

Aydın'da evde eğitim gören öğrenciler karnelerini aldı

Aydın'ın Germencik ilçesinde evde eğitim gören 3 öğrenciye karneleri verildi.

Germencik İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi, beraberinde öğretmenlerle Dağyeni Mahallesi'nde evde eğitim gören kas hastası ilkokul 4. sınıf öğrencisi Mithat Uslu, Ortaklar Mahallesinde 6. sınıf öğrencisi felçli Irmak Acar ve aynı mahallede oturan 5. sınıf öğrencisi kas hastası Eray Taş'ı ziyaret etti. Çiftçi, sohbet ettiği öğrencilere karnelerini verdi, kitap hediye etti.

AA muhabirine açıklama yapan Çiftçi, anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdiklerini, öğrencilerin mutluluğunun her şeyden önemli olduğunu söyledi.

Mithat Uslu’nun babası Vedat Uslu da oğlunun takdir aldığını, öğretmenlerinin gayretiyle oğlunun başarıya doğru gittiğini ifade etti.

Eray Taş’ın annesi Aysun Taş ise "Oğlum takdir aldı. Çok mutluyum. Evde verilen eğitimler sayesinde oğlum bu başarıyı elde etti. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

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