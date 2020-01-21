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  4. Aydın'da evde patlama: 1'i ağır 2 yaralı

Aydın'da evde patlama: 1'i ağır 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 00:09 | Son Güncelleme

Aydın'da evde patlama: 1'i ağır 2 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evde meydana gelen patlamada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi'nde Fatih Alp Ürgen'e ait evde henüz belirlenmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Olayda Fatih Alp Ürgen ve evde bulunan Gamze Ak yaralandı.

Patlama sesini duyan Ürgen'in komşuları itfaiye, sağlık ve polis ekiplerini aradı.

112 Acil Servis ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Gamze Ak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Patlama sonucu yangın çıkan evde hasar oluştu.

Komşulardan Muhlis Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Patlama sesini duyduğumda 'Deprem mi oluyor' diyerek kendimi dışarı attım. Hemen itfaiye ve sağlık ekiplerini aradık." dedi.

Ekiplerin, patlamanın sebebini tespit etme çalışmaları sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
itfaiye patlama yangın

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