Aydın'da evden 2 milyon liralık hırsızlık

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir evden yaklaşık 2 milyon lira tutarında para ve altın çalındı.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ege Mahallesi'nde ikamet eden M.K, evindeki gizli bölmede sakladığı para ve altınların çalındığı ihbarında bulundu.

İncelemede eve kapı kilidi kırılarak girildiği, zemin kattaki güvenlik kamerası kayıt cihazının söküldüğü ve yatak odasındaki gizli bölmenin açıldığı tespit edildi.

M.K'nin, gizli bölmede sakladığı 90 bin avro, 20 bin dolar, 8 altın set, 100 çeyrek ve yarım altın ile 30 altın bileziğinin çalındığını, çalınan altınlar ve paranın tutarının yaklaşık 2 milyon lira olduğunu beyan ettiği öğrenildi.

