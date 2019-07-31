AYDIN'da Eylem Gülçin Kanık cinayetinde 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi

AYDIN'ın Didim ilçesinde, 2 yıl önce öldürüldükten sonra cesedi yakılarak makilik alana atılan Eylem Gülçin Kanık (37) cinayetiyle ilgili davada yargılanan 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, 2 sanığın ise 23 yıldan 40 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Sanıkların yurt dışına kaçmak için kendilerinden yardım isteyen kadını parası için öldürdükleri, suçlarının ortaya çıkmaması için cesedi yakıp yok etmek istedikleri ileri sürüldü.

Didim'de, 7 Ekim 2017 meydana gelen olayda, Çamlık Mahallesi, Manastır Koyu mevkiinde makilik alanda bir ceset olduğunu görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis, çalılıklar arasında vücudunun büyük bir kısmı yanmış halde çıplak bir kadın cesediyle karşılaştı. Üzerinde kimlik bulunamayan, yaşı da tespit edilemeyen kadının cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Cesedin kimliğinin belirlenmesi için son dönemde ilçede yapılan kayıp başvurularını incelemeye alan ve bölgedeki güvenlik kameraları da takibe alan Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, cesedin Eylem Gülçin Kanık'a ait olduğunu belirledi. Olaydan sonra cinayetle ilgili gözaltına alınan E.D., S.Ç. ile A.K., M.K. (43) ve oğulları G.K. (19) ile Y.K. (18) sevk edildiği Didim Adliyesi'nde nöbetçi mahkemece tutuklandı.