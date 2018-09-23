Aydın'da fabrika yangını

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir süt ürünleri işleme tesisinde yangın çıktı.

Ortaklar Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Akgıda Süt İşleme Tesisi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede tüm fabrikaya yayıldı.

İtfaiye ekiplerinin zorlukla müdahale ettiği yangın sırasında bina içinden patlama sesleri duyuldu.

Fabrikadan yükselen alev ve dumanların ilçe merkezinden de görülmesi sonrası çok sayıda vatandaş olay yerine geldi.

Güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, tesis yakınına girişleri kapattı.

Öte yandan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da yangınla ilgili inceleme yaptı.

