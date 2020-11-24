HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aydın’da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın’da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

24.11.2020 23:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Nazilli ilçesinde kamyonetin tırın altına girdiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.Kaza, Denizli-Aydın karayolunda Güzelköy Mahallesi mevkiinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde kamyonetin tırın altına girdiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Denizli-Aydın karayolunda Güzelköy Mahallesi mevkiinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin A. idaresindeki 09 AAU 474 plakalı kamyonet, trafik ışıklarında bekleyen Zafer A. yönetimdeki 32 GC 042 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyonet tırın dorsesinin altına girdi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyonette yolcu olarak bulunan Mahmut Yıldız’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyonet sürücüsü Hüseyin A. ise itfaiye ekiplerinin dikkati ile nabzının attığı belirlenerek ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından itfaiye ekipleri kazada hayatını kaybeden Mahmut Yıldız’ın cansız bedenini sıkıştığı yerden çıkardı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Bebek yükleniyor''Bebek yükleniyor'
15 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!15 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!
Yaralı ineğin başında çaresizce nöbet tutuyorlarYaralı ineğin başında çaresizce nöbet tutuyorlar
1/

En Çok Okunan Haberler

Astrazeneca: Aşı çalışmalarında hata yaptık

Astrazeneca: Aşı çalışmalarında hata yaptık

Asya'nın şoke eden planı! 'Ali'nin yaşamasına izin veremezdim'

Asya'nın şoke eden planı! 'Ali'nin yaşamasına izin veremezdim'

Lüks cipteki dehşet kan dondurmuştu! Bir kez daha yıkıldılar

Lüks cipteki dehşet kan dondurmuştu! Bir kez daha yıkıldılar

Bilim Kurulu Üyesinden koronavirüs testi uyarısı: 6 gün içinde...

Bilim Kurulu Üyesinden koronavirüs testi uyarısı: 6 gün içinde...

Olay sahneler! 'İyi öpüştüğümü biliyorum'

Olay sahneler! 'İyi öpüştüğümü biliyorum'

Anlattıkları kan dondurdu! Taciz, tecavüz, şiddet...

Anlattıkları kan dondurdu! Taciz, tecavüz, şiddet...

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Silivri'de kahreden olay! Yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Silivri'de kahreden olay! Yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

7 yıldır dağda yaşıyor! Koronayı bile 1 ay sonra öğrendi

7 yıldır dağda yaşıyor! Koronayı bile 1 ay sonra öğrendi

Bülent Arınç'tan flaş karar! YİK üyeliği görevinden ayrıldı

Bülent Arınç'tan flaş karar! YİK üyeliği görevinden ayrıldı

Almanya'dan Türkiye'ye hadsiz suçlama

Almanya'dan Türkiye'ye hadsiz suçlama

Diğer Haberler

Araçtan çatıya fırladı: Şaşırdık, anlam veremedik

Araçtan çatıya fırladı: Şaşırdık, anlam veremedik

Koronavirüs denetiminde kendini böyle savundu: Adana’dan geldim, orada yasak yok

Kendini böyle savundu: Adana’dan geldim, orada yasak yok

Başkan yardımcısından Bakan Soylu örnekli 'maske' uyarısı

Başkan yardımcısından Bakan Soylu örnekli 'maske' uyarısı

Akıncı Üssü davasında mahkeme başkanına küstah tehdit: Başkan görüşürüz seninle

Mahkeme başkanına küstah tehdit!

Trafikte dehşet anları! Copla saldırdı

Trafikte dehşet anları! Copla saldırdı

'İstanbul'a yeni 6 bin taksi' teklifi reddedildi

'İstanbul'a yeni 6 bin taksi' teklifinde flaş karar

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.