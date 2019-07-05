HABER

Aydın’da feci kaza: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 09:04 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlı İsabeyli Mahallesi girişinde 100 metre taklalar atıp sürüklenerek parçalanan lüks cipin sürücüsü hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, kaza gece saat 01.30 sıralarında Nazilli-Aydın Karayolu üzerindeki bir incir işletmesinin karşısında meydana geldi.

Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlı İsabeyli Mahallesi girişinde 100 metre taklalar atıp sürüklenerek parçalanan lüks cipin sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, kaza gece saat 01.30 sıralarında Nazilli-Aydın Karayolu üzerindeki bir incir işletmesinin karşısında meydana geldi. Nazilli yönünden Aydın yönüne gitmekte olan Sedat Özkaya (25) yönetimindeki 09 ABS 590 plakalı lüks cip, iddiaya göre aynı istikamette seyreden bir tırın dorsesine çarparak savruldu. TCDD Denizli-İzmir hattının bulunduğu demiryoluna paralel bir şekilde bankette taklalar atarak yaklaşık 100 metre yuvarlanan lüks cip, parçalara ayrılarak rayların arasında yan yattı. Olayı görenler hemen 112 ekiplerine durumu ihbar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Özkaya’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde yaptıkları araştırmada çarpmanın etkisiyle kopan bir dorse parçasını delil olarak aldılar. Aydın Bölge Trafik Şubesi ekiplerine de bilgi veren polis, kazadan sonra kaçan tırın bulunması için çalışma başlattı. Kaza sırasında yaklaşık 100 metre sürüklenen lüks cipin parçalarının ise her yere dağıldığı görüldü. Kazada hurdaya dönen lüks araç otoparka çekilirken, hayatını kaybeden Özkaya’nın cenazesi Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazaya tanık olan bir vatandaş, “Evimiz olay yerine çok yakındı. Sesleri duyunca başımı çevirip baktığımda 2 tırın arkasından bir aracın toz duman içerisinde taklalar atarak sürüklendiğini gördüm. Hemen olay yerine koştum. 112 ekiplerine haber verdim. Cipin yanına geldiğimde sürücünün hareketsiz şekilde durduğunu gördüm. Daha sonra 112 ekipleri, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri geldi. Ama sürücü hayatını kaybetmişti” dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın’da feci kaza: 1 ölü

Aydın’da feci kaza: 1 ölü

Aydın’da feci kaza: 1 ölü

Aydın’da feci kaza: 1 ölü

Aydın’da feci kaza: 1 ölü

Aydın’da feci kaza: 1 ölü

Aydın’da feci kaza: 1 ölü

Aydın’da feci kaza: 1 ölü

Aydın’da feci kaza: 1 ölü

Aydın’da feci kaza: 1 ölü

Aydın’da feci kaza: 1 ölü

Aydın’da feci kaza: 1 ölü

Aydın’da feci kaza: 1 ölü

Aydın’da feci kaza: 1 ölü

Aydın’da feci kaza: 1 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Üniversiteyi bıraktı! 134 yıllık aile mesleğini devam ettirdi

Üniversiteyi bıraktı! 134 yıllık aile mesleğini devam ettirdi

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarına Trump damgası

ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarına Trump damgası

Minik Poyraz'ın feci ölümü!

Minik Poyraz'ın feci ölümü!

Bülent Arınç'tan canlı yayında önemli açıklamalar! "Bizim için ilk ikaz..."

Bülent Arınç'tan canlı yayında önemli açıklamalar! "Bizim için ilk ikaz..."

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gümüşhane’de çalındı, Trabzon'da bulundu

Gümüşhane’de çalındı, Trabzon'da bulundu

Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın vurduğu öne sürülen kız kardeşi hayatını kaybetti

Meryem Aktan kurtarılamadı!

Metil alkol, Mersin'den sonra Niğde'de de can aldı

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

Patlayan klima evde yangın çıkardı: 3 yaralı

Patlayan klima evde yangın çıkardı: 3 yaralı

Umut tacirlerinin tarifesi: Kişi başı 1500 euro

Umut tacirlerinin tarifesi: Kişi başı 1500 euro

Öykü Arin’den annesine yürekleri sızlatan soru: Bütün çocuklar eve gitmiş, ben niye hastaneye gidiyorum?

Öykü Arin’den annesine yürekleri sızlatan soru

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.