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Aydın'da "Fener Alayı" yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 23:51 | Son Güncelleme

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında "Fener Alayı" gerçekleştirildi

Aydın'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "fener alayı" düzenlendi.

Germencik ilçesinde, belediye tarafından kutlamalar çerçevesinde düzenlenen fener alayı, Belediye Türk Kültür Evi önünden başladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan yürüyüş sonunda halk oyunları ekipleri zeybek oynadı.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl dönümünün bize denk gelmesi ayrı bir onur ve şeref. Rabb'im bu ülkeye nice yüzyıllar nasip etsin, bizler de bunu şeref ve şanla kutlayalım. Memleket her şeyin en iyisini hak ediyor." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
19 Mayıs Atatürk’ü Anma

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