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Aydın'da FETÖ davaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 22:24 | Son Güncelleme

İki ayrı davada 3 kişiye hapis cezas verildi

Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında görülen iki ayrı davada 3 sanığa hapis cezası verildi.

Aydın'da yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında görevden ihraç edilen eski emniyet şube müdürü tutuklu sanık Kadir Ayaz hakkında Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Kadir Ayaz ile eşi tutuksuz sanık Esin Ayaz ve taraf avukatları katıldı.

Sanık savunmalarının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Heyet, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve FETÖ'ye bağlılığı en üst seviye olan "A5" konumunda olduğu iddia edilen tutuklu sanık Kadir Ayaz'a 8 yıl, "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanan eşi tutuksuz sanık Esin Ayaz'a ise 1 yıl 9 ay 16 gün hapis cezası verdi.

Öte yandan başka bir başka davada ise ByLock kullanan ve örgütle bağlantılı kuruluşlarda çalışan tutuksuz sanık Feride Bozkaya'ya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

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