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Aydın'da FETÖ davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 18:20 | Son Güncelleme

"Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılanan eski Aydın İl Sağlık Müdürü Hüsnü Tırpancı 7 yıl 8 ay ve eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Sadettin Öztürk'e 8 yıl hapis cezası verildi

Aydın'da, FETÖ soruşturması kapsamında hakkında dava açılan eski İl Sağlık Müdürü Hüsnü Tırpancı 7 yıl 8 ay ve eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Sadettin Öztürk 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar Tırpancı, Öztürk ve daha önce doktorluk yapan Şevket Şenol Ayhan, sanık avukatları ile yakınları katıldı.

Hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan dava açılan tutuklu sanık Tırpancı, yöneltilen suçlamaları reddetti.

Hiçbir zaman ihaneti düşünmediğini savunan Tırpancı, "Hiçbir örgüte bilerek veya bilemeyerek katkıda bulunmadım. Uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Sanık Şevket Şenol Ayhan de tahliyesini ve beraatini talep etti.

Sanık ve avukatlarının savunmalarını tamamlamasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Tırpancı'ya 7 yıl 8 ay, Ayhan'a 7 yıl 4 ay ve Öztürk'e 8 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanıkların hükümle birlikte tahliyesine hükmetti.

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