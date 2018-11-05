Aydın'da FETÖ operasyonu

Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyon kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Aydın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen kadınlar A.K ve Ü.B ile jandarma uzman çavuş İ.Y ve jandarma astsubay Y.A yakalandı.

Adreslerdeki aramada dijital verilere el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

