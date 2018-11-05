Aydın'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Ü.Ü., A.K., T.Z., Y.A. ve İ.A.Y. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bazı dijital verilere el konuldu. Gözaltına alınanlardan Y.A. ve İ.A.Y.'nin muvazzaf asker olduğu öğrenildi.

