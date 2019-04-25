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Aydın'da FETÖ sanığı çifte hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 12:24 | Son Güncelleme

Terör örgütüne üye oldukları gerekçesiyle haklarında dava açılan 5 sanıktan FETÖ'nün sözde Nazilli imamı Ali İhsan Koçaşlı 13 yıl 6 ay, eşi Emine Koçaşlı ise 7 yıl 6 ay hapse mahkum edildi - Tutuksuz 3 sanık beraat etti

Aydın'da FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan örgütün sözde "Nazilli imamı"na 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ali İhsan Koçaşlı, tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Örgütün hücre evinde sahte kimlikle yakalanan FETÖ'nün sözde Nazilli imamı Koçaşlı, hakkındaki suçlamaları reddetti.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ iltisaklı kurumlarda çalıştığını kabul eden Koçaşlı, "Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Koçaşlı'nın eşi tutuksuz sanık Emine Koçaşlı ile diğer sanıklar haklarındaki iddiaları kabul etmedi.

Tutuklu sanık Ali İhsan Koçaşlı "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 13 yıl 6 ay, eşi Emine Koçaşlı da yine aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tutuksuz sanıklar A.E, S.K. ve H.B'nin beraatine karar verildi.

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