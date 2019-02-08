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Aydın’da fıkra gibi icra davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 11:16 | Son Güncelleme

Aydın’da Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi arasında fıkra gibi icra davası yaşandı.

Aydın’da Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi arasında fıkra gibi icra davası yaşandı. Kuşadası Belediyesi 4 yıl önce resmi bir yazı ile Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne borç bildiriminde bulundu. 2014 yılında bildirimde bulunduğu borcu 2017 yılına kadar yazışmalara rağmen ödemeyen Kuşadası Belediyesi’ne Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından icra davası açıldı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi arasında otogar kiralarının tahsilatı nedeniyle yaşanan tartışma icralık oldu. Büyükşehir Belediyesi kendi adına toplanan ve faizleriyle birlikte 750 bin lirayı bulan otogar ücretlerinin ödenmemesi üzerine Kuşadası Belediyesi hakkında icra takibi başlattı. İcra takibinin ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin aralarında Kuşadası’nın simgesi tarihi Güvercinada Kalesi’nin de bulunduğu birçok Kuşadası Belediyesi’ne ait mülke haciz koydurdu.
Edinilen bilgiye göre, Büyükşehir yasasının oluşmasının ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi arasında gerçekleştirilen devir işlemleri kapsamında Kuşadası Belediyesi’nin Aydın Büyükşehir Belediyesi adına Kuşadası Otogarı’ndan 811 bin 589 lira dükkan kirası tahsilatı yaptığı belirlenmişti. Kuşadası Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi adına otogar dükkan kirası tahsilatı yaptığını 30 Eylül 2014 tarihinde resmi yazı ile Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bildirmiş ve ardından da bu bedelin yazışmalara rağmen ödenmemesi üzerine 12 Ekim 2017 tarihinde de hukuki işlem başlatmıştı. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı hukuki işlem üzerine Kuşadası Belediyesi Hukuk İşleri tarafından Kuşadası 3. İcra Dairesi’ne itirazda bulunuldu. Kuşadası Belediyesi’nin itirazında otogar alanının mülkiyetinin bir bölümünün tapusunun Kuşadası Belediyesi’ne ait olduğu belirtilerek, devir işleminin ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilmeye başlanan otogar içerisindeki dükkan ve benzeri yerlerin işletme kapsamında olmadığı, büyükşehir belediyesinin işletmesinin sadece otogar faaliyetlerini kapsadığı ileri sürülmüştü. Kuşadası Belediyesi’nin itirazını görüşen Kuşadası 3. İcra Dairesi, takibe konu borcun ana parası olan 811 bin 589 liranın 339 bin 189 lirasına yapılan itirazı kabul etti. İtirazın ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Kuşadası Belediyesi’nden alacağı 472 bin 400 lira olarak kesinleşti. Alacağın kesinleşmesinin ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşavirliği tarafından Kuşadası Belediyesi’ne yönelik icra işlemleri yeniden başlatıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi faizleriyle birlikte 750 bin lirayı bulan alacağının tahsili için aralarında Kuşadası’nın simgesi tarihi Güvercinada Kalesi’nin de bulunduğu tüm mülkler ile Kuşadası Belediyesi’nin İller Bankası’ndan olan alacaklarına haciz koydurdu.

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