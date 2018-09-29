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Aydın'da fırtına otoparkı doldurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 17:11 | Son Güncelleme

AYDIN'da beklenen fırtına ve sağanak yağmur öncesi vatandaşlar çeşitli tedbirler alırken, ilin 600 kapasiteli tek kapalı otoparkı yüzde 80 oranında doldu.

Burhan CEYHAN AYDIN, (DHA)AYDIN'da beklenen fırtına ve sağanak yağmur öncesi vatandaşlar çeşitli tedbirler alırken, ilin 600 kapasiteli tek kapalı otoparkı yüzde 80 oranında doldu. Aydın'ın da içinde yer alacağı birçok ili etkilemesi beklenen fırtına ve yağmur öncesi vatandaşlar, çeşitli tedbirler alıyor. Balkon ve teraslarda düşebilecek veya uçabilecek saksı, masa, sandalye gibi eşyalar daha korunaklı yerlere alındı. Ayrıca araçlarının zarar görmemesini isteyen vatandaşlar, ilin 600 kapasiteli tek kapalı otoparkının yüzde 80'ini doldurdu. Otopark işletmecisi Mehmet Gök, normal zamanda yüzde 40, en fazla yüzde 50 dolulukla hizlet verdiklerini belirterek, şöyle dedi Biz duruma göre aralardaki boşlukları da doldurarak 750 araç kapasitesine kadar çıkarabiliriz. Arayanlara otoparkta yer olmadığını söylüyoruz. Şu an için kapasitemizin yüzde 80'i dolu durumdadır. Pazar günüde gelecek araçları, dışarıda bırakmamak için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Olası şiddetli yağmur için kum torbaları getirdik. Hazırlıklarımızı yaptık. Herhangi bir şekilde sıkıntılı bir durum olmayacağını düşünüyoruz. Kum torbalarını otoparkın giriş ve çıkışlarına koyarak, yağmur sularını engellemeye çalışacağız. Olası afet öncesi hazırlık yapan vatandaşlardan Dicle Derindere, Balkondaki eşyaları kaldırdık. Aracımızı da kapalı otoparka bırakacağız. Pazar günü çok dışarıya çıkmamayı düşünüyoruz dedi. Bir diğer vatandaş Adem Avşar ise Tedbirimizi aldık. Evin balkonundaki eşyaları ve fırtınada uçabilecek eşyaları topladık. Aracımızı kapalı otoparka alacağız dedi.

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