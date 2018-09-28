Aydın'da fırtına seferberliği (2)

YENİ ACİL MÜDAHALE NOKTALARI OLUŞTURUYOR
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Orta Akdeniz'den Türkiye'nin batı kıyılarına doğru ilerleyen tropik fırtınanın olası etkilerine karşı yeni acil müdahale noktaları oluşturuyor. Kriz Merkezi tarafından fırtınanın olumsuz etkilerinin hissedileceği Aydın'ın batı ilçelerindeki kritik bölgelerde belirlenen toplam 9 noktaya, ağır iş makineleri ve ilave itfaiye tedbirlerini içeren ekipmanların sevkiyatına başlandı. 17 ilçedeki mevcut ekiplere ek olarak fırtınadan yoğun bir şekilde etkilenmesi beklenen Kuşadası, Davutlar ve Güzelçamlı'da toplam 4, Didim ve Akbük'te 3 noktaya, ayrıca Söke ve Ortaklar'da da belirlenen yerlere acil müdahale ekipleri sevk ediliyor. Ekiplerin sevkiyatı cumartesi öğleye kadar tamamlanarak, belirlenen 9 acil müdahale noktası fırtınayla mücadeleye hazır hale getirilecek.
AYDIN, (DHA)
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