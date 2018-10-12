Aydın'da fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

Bahattin ALBAYRAK/SULTANHİSAR (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 1'i Azerbaycan uyruklu 2 kadının da aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.
Sultanhisar İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, istihbarat çalışması ile Atça Mahallesi'ndeki Y.P.'ye ait evde fuhuş yapıldığını belirledi. Uzun süren takibin ardından, dün sabaha karşı harekete geçen polis, eve operasyon düzenledi. Fuhşa aracılık ettiği belirlenen Y.P. ile 1'i Azerbaycan uyruklu 2 kadın gözaltına alındı. Fuhuş yaptığı belirlenen Azerbaycan uyruklu kadın sınır dışı edilirken, diğer 2 kişinin ise polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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