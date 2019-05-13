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Aydın'da 'gaybubet evi' operasyonu: 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2019 13:31 | Son Güncelleme

 AYDIN'da, FETÖ/PDY'nin kentteki örgüt mensuplarını gizlemek amacıyla oluşturduğu gaybubet evlerine yönelik polisin düzenlediği operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

Bahattin ALBAYRAK/EFELER (Aydın), (DHA) - AYDIN'da, FETÖ/PDY'nin kentteki örgüt mensuplarını gizlemek amacıyla oluşturduğu gaybubet evlerine yönelik polisin düzenlediği operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan kişilerin saklandığı evi tespit etti. Şüphelilerin saklandıkları gaybubet evine yapılan baskında; İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce FETÖ'den aranan ve örgüt yapılanmasında asker mahrem imamı olduğu belirtilen E.Y., Aydın 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce FETÖ'den aranan Ş.Y., Aydın 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce FETÖ'den aranan ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen C.Y. ile Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği'nce FETÖ'den aranan T.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise zanlıların kullandıkları sahte nüfus cüzdanları, iletişimlerini sağlamak amacı ile yararlandıkları dijital materyal ve dokümanlara el konuldu.

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