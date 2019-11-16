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Aydın'da gazinoda kaçak çalıştırılan yabancı uyruklu kadında HIV pozitif çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 15:45 | Son Güncelleme

Çalışma izni bulunmayan 8 kadını çalıştırdığı gerekçesiyle iş yerine 98 bin lira ceza verildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir gazinoda yapılan denetimde çalışma izni bulunmadığı belirlenerek sağlık kontrolüne götürülen 8 yabancı uyruklu kadından birinde HIV, üçünde Hepatit B tespit edildi, iş yerine 98 bin lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ş.K'ye ait bir gazinoda izinsiz kadın çalıştırıldığı yönündeki istihbarat çalışmaları sonucu denetim yaptı.

Denetimlerde, yabancı uyruklu 8 kadının çalışma izni bulunmadığı tespit edildi.

İş yeri sahibine "Uluslararası İş Gücü Kanunu" kapsamında 98 bin lira idari para cezası kesildi.

Sağlık kontrolüne götürülen kadınlardan birinde HIV pozitif çıktı, üçünde ise Hepatit B bulunduğu belirlendi.

Kadınların, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

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