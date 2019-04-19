Aydın'da gerçeğini aratmayan tatbikat

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Aydın, Muğla ve Denizli illerinin arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla "patlama sonrası kurtarma" tatbikatı gerçekleştirildi.

Aydın Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, Bozdoğan ilçesi Kemer Barajı yakınlarında metruk bir binada yapılan tatbikatta, Aydın, Denizli ve Muğla UMKE ekipleri ile Efeler Belediyesi Arama Kurtarma (EFAK), Umut Arama Kurtarma Yardım ve Eğitim Derneği, Tire Arama Kurtarma ve Eğitim Derneği (TAKED) ve Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyetinden (TRAC) 130 kişi görev aldı.

Senaryo gereği, bombalı saldırının yapıldığı binada yaşanan patlamanın ardından bölgeye UMKE, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Patlamanın yaşandığı bölgenin güvenlik şeridiyle çevrilmesiyle, olay yerine girmek isteyen yaralı yakınları jandarma ekiplerince engellendi.

Enkaz altından çıkartılan yaralıların güvenli bölgeye alınmasıyla birlikte ambulansla bölgedeki hastanelere sevki sağlandı.

Durumu ağır olan iki yaralı ise Jandarma Filo Komutanlığından gelen bir helikopterle Adnan Menderes Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürüldü.