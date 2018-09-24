Aydın'da gıda fabrikası yangın (3)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI Aydın'ın Germencik ilçesindeki bir gıda fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerini yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangınla ilgili açıklama yapan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır, "Akşam 19.30 sıralarında bize gelen yangın ihbarı üzerine buraya geldik. Yangın kısa sürede büyümüş ve özellikle güney kısmında yoğunlaşmış. Ambalaj ve kolilerin olduğu yerde daha çok yoğun ateş başlamış. İçeride ise bazı tüplerin patlamasıyla yangın daha da büyümüş. Şu an yangını kontrol altına aldık. Asit tankı, amonyak depoları patlamadan söndürdük. Şu an yangın küçük bir bölgede. İş makinasıyla da demirleri kırarak çalışmaları hızlandırdık" dedi. Burhan CEYHAN / GERMENCİK (Aydın), (DHA)
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